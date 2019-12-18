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وزير الآثار والسفير الفرنسي يفتتحان معرضا للحفائر الفرنسية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:23 م
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الافتتاح
الافتتاح
حسام زيدان
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افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، منذ قليل، معرضًا تنظمه وزارة الآثار والمتحف المصري بالتحرير والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao) بعنوان "الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون، ابتكار".
 
ويقام المعرض ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩، وسيكون متاحا للجمهور في الفترة ما بين ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠، حيث يعرض مجموعة مختارة من القطع الأثرية المتميزة المكتشفة بواسطة بعثات الحفائر الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.
 
ويرسم المعرض صورة بانورامية حالية للنشاط الأثري الفرنسي في مصر، والمؤسسات التي تدعمه والحفائر الأثرية التي تقوم بها تلك المؤسسات في مناطق مختلفة من البلاد. كما يعبر المعرض أيضا عن مدى ثراء وقدم التعاون الأثري بين البلدين ونتائجه الملموسة.
 
وتعد فرنسا أحد أهم الشركاء  لمصر في مجال العمل الآثري بإنشائها ثلاثة مراكز بحثية دائمة في مصر: المعهد العلمي الفرنسي  للآثار الشرقية   IFAO والذي سيحتفل قريبًا بمرور 140 عامًا على تأسيسه، والمركز الفرنسي المصري لدراسة معبد الكرنك CFEETK، ومركز الدراسات السكندرية CEAlex، بالإضافة إلى حوالي خمسين بعثة حفائر سنويا تحت مظلة وبالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.
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الكلمات المفتاحية

معرض المتحف المصري السفير الفرنسي الحفائر الفرنسية الآثار

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