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مفاجأت كبرى في تشكيل ليفربول ضد مونتيري| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر مجانًا «قناة مفتوحة»

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:19 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
أحمد عصام
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مونتيري المكسيكي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : ميلنر - هندرسون - جوميز - روبرتسون.
خط الوسط : ادم لالانا - نابي كيتا - تشامبرلين.
خط الهجوم : محمد صلاح - اوريجي - شاكيري.

نتيجة مباراة ليفربول الماضية :-
وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد الريدز عن الوصيف فريق ليستر سيتي بفارق 10 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي :-
وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق مونتيري المكسيكي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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