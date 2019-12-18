كورة لايف MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك «هدف ماني وصلاح»

يفتتح ليفربول الإنجليزي مشواره في منافسات كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء أمام مونتيري المكسيكي على إستاد “خليفة الدوري”، في نصف النهائي البطولة العالمية.









يشارك ليفربول في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا الذي يبدأ منافسته في المونديال من نصف النهائي، بينما صعد مونتيري إلى المربع الذهبي بعد التغلب على السد القطري بنتيجة (3-2).

وأكد جيمس ميلنرقائد ليفربول في مؤتمر صحفي على أن المواجهة ضد مونتيري لن تكون سهلة ، داعياً زملائه إلى بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز بالمباراة والوصول إلى النهائي.





وحول المنافسة على لقب كأس العالم للأندية، أضاف ميلنر: نحن مستعدون ، هذه البطولة لها طابع خاص لأن المنافسة قوية وصعبة أمام أبطال من جميع أنحاء العالم ، سنحاول الحفاظ على مستوانا والقتال من أجل الفوز باللقب.





موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة تنطلق المباراة في الساعة (21:30 بتوقيت الإمارات)، و(20:30 بتوقيت السعودية)، و(19:30 بتوقيت القاهرة)، و(17:30 بتوقيت جرينيتش).







