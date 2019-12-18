عاجل .. سرقة منزل لاعب برشلونة قبل الكلاسيكو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن منزل مدافع برشلونة ومنتخب البرتغال نيلسون سيميدو تعرض للسرقة، قبل ساعات قليلة من إنطلاق مواجهة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأربعاء.

وادعت شبكة كادينا سير الإسبانية، أن السرقة حدثت منذ ساعتين فقط، أثناء تواجد اللاعب في فندق صوفيا الذي يبعد عن ملعب كامب نو بحوالي 500 متر فقط.





وأضافت كادينا، أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا منزل سيميدو بقدة مفرطة، وقاموا بسرقة بعض المحتويات من منزل اللاعب.





ومن المقرر أن يغيب سيميدو عن لقاء الكلاسيكو رسمياً بسبب الإصابة، تاركاً مكانه لزميله سيرخي روبيرتو.





ويلتقي الفريقان الكبيران على ملعب كامب نو في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





وتم تأجيل اللقاء بسبب بعد المظاهرات إحتجاجاً على اعتقال بعض الساسييين الكتالونيين من قبل السلطات الإسبانية.





ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.