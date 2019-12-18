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الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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الإفتاء
الإفتاء
أمنية فوزي
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، حكم عدم الوفاء بالنذر، حيث ورد إليها سؤالًا يفيد بأن امرأة نذرت أن تصوم لله يومي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟.

وقالت الإفتاء: "إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين".

واستشهدت دار الإفتاء، بالحديث الشريف: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
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دار الإفتاء حكم عدم الوفاء بالنذر توك شو أخبار مصر

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