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مشاهدة الكلاسيكو في منزلك| شاهد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني watch free

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ننشر قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم الأن عن تردد قناة مفتوحة تنقل أحداث مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة خلال منافسات الدوري العام الاسباني.

يتطلع من ليس لديهم اشتراك على باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة إلى مشاهدة المباراة عبر القنوات المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية بصورة مجانية.

قنوات مفتوحة ناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجاناً، عبر شاشتها  على النايل سات ننشرها اليكم على موقعنا الفجر سبورت، فتابعوا فى سهره كوريه اسبانية لمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض.

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية ليكون عشاق المستطيل الأخضر على موعد مع الإثارة والمتعة في كلاسيكو من نوع فريد بين فريقين كبار بين ريال مدريد وبرشلونة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
ننشر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على النحو التالي:

قناة IRIB Varzesh على تردد 11555 – INTEKSAT 62E
قناة IDMAN الأذرية، قمر AzerSpace 46°E بتردد أفقي 11169
قناة ITV 4 على قمر أسترا، تردد 10758 عمودي
• قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
• قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
• قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد المفتوحة مجانا
• قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.
• قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.
• قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.
• قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.
• قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

برشلونة ضد ريال مدريد
يبحث كلا الفريقين عن حصد الثلاث نقاط حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط لتأتي تلك المباراة وتحدد من هو صاحب المركز الأول بالدوري الإسباني.

قدمنا لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
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