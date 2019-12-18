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رئيس مدينة سفاجا تحذر سائقي خط العرايش بالالتزام بخطوط السير

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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استجابت اليوم الأربعاء هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، لشكوى أهالي منطقة العرايشي التي تشير إلى عدم التزام السائقين بخط السير لتلك المنطقة.

وكلفت المغربي، مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع وحدة مرور سفاجا لضبط خطوط السير وتشديد الرقابة على المنطقة وذلك لرفع المعاناة التي يتعرض لها مواطني المدينة من استغلال بعض السائقين.

وعلى الفور قامت إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور وتم تنظم حملة بقيادة الرائد محمد عماد على منطقة العرايشي، وتم التنبيه على جميع سائقي المنطقة وتحذيرهم انه في حالة عدم الالتزام بخط السير سوف يتم سحب الترخيص مع توقيع غرامة 500 جنيه للسائق المخالف.

وأكدت المغربي على استمرار التنسيق مع المرور لضبط خطوط سير سيارات السرافيس، وإلزام السائقين بها، وتوقيع الغرامات المحددة في حالة مخالفة ذلك.

ومن جانبها تهيب إدارة المواقف بالوحدة المحلية بالمواطنين بضرورة إتخاذ موقف إيجابي وإخطار اقرب حملة مرورية برفض السائقين الالتزام بخطوط السير المحددة لهم.
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