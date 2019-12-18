«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

يلا شوت بلس عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول والإنجليزي ومونتيري الميكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر.





بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية





ويدخل فريق ليفربول اللقاء اليوم في أول مباراة له في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر 2019 ويسعى لتحقيق الفوز الأول والوصول لنهائي الكأس.





كتيبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب تحشد القوة الضاربة وخاصة المثلث الهجومي المرعب والمكون من نجم منتخب مصر محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني والنجم البرازيلي فيرمينيو.





بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر





تشكيل فريق ليفربول المتوقع لمواجهة فريق مونتيري الميكسيكي في كأس العالم للأندية





حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع : أندي روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد





خط الوسط : جيمس ميلنر – نابي كيتا – تشامبرلين





خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح – ديفوك أوريجي





بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر





موعد مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية





تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر





تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت HD1





بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر



