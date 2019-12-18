رابط يلا شوت| 5 قنوات مجانية تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو kora live رابط ماتش البرسا Clásico

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد وموعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد يقوم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بالتحضير له قبل موعده بعدة أيام فعدنا تلك اللقاء الذي يجمع قطبي الكرة الإسبانية بأننا سنكون على موعد مع الإثارة والمتعة ومشاهدة كرة قدم بشكل مختلف ومميز.





مباراة كلاسيكو الأرض اليوم عبر شاشة قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد، فى الدورى الاسبانى مباراة ينتظرها الكثير من عشاق البارسا والملكي.



قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكوالأرض اليوم الأربعاء 18-12-2019 في الدوري الإسباني





قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد

تعتبر مباريات الكلاسيكو التي تجمع برشلونة وريال مدريد من أقوى المباريات على مستوى العالم والتي تجتذب ملايين المشاهدين من جميع الدول وليست إسبانيا فقط فاستطاعت الدوريات الإسبانية والإنجليزية اكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية لما يقدمونه من كرة قدم مميزة تتمتع بأقوى التكتيكات والخطط الفنية الرائعة.





موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

يستضيف برشلونة ريال مدريد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري الإسباني أو الليجا حيث تعتبر تلك المباراة حاسمة للفريقين على لقب بطولة الدوري حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط أمام إذا تعادل الفريقين في تلك المباراة فسيظل برشلونة محتل المركز الأول في الدوري الإسباني.



يلتقي برشلونة ريال مدريد اليوم الاربعاء 18/12/2019 على ملعب “كامب نو” في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تقوم قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 3 المشفرة ببث وإذاعة المباراة عبر ترددها التالي:

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.





قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد مجاناً

كما تقوم بعض القنوات المجانية والمفتوحة بّإذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد على النحو التالي:

القناة: ITV 4. القمر الاصطناعي: استرا astra 2E. التردد : 10758.

القناة : IRIB Varzesh. التردد: 11555. الإستقطاب : عمودي

القناة: Match Tv. التردد : 4026. القمر الإصطناعي : Yamal 401

القناة : ادمان IDMAN. التردد : 11169. الإستقطاب : أفقي.

ريال مدريد وبرشلونة