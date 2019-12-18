Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط يلا شوت| 5 قنوات مجانية تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو kora live رابط ماتش البرسا Clásico

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد وموعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد يقوم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بالتحضير له قبل موعده بعدة أيام فعدنا تلك اللقاء الذي يجمع قطبي الكرة الإسبانية بأننا سنكون على موعد مع الإثارة والمتعة ومشاهدة كرة قدم بشكل مختلف ومميز.

مباراة كلاسيكو الأرض اليوم عبر شاشة قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد، فى الدورى الاسبانى مباراة ينتظرها الكثير من عشاق البارسا والملكي.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكوالأرض اليوم الأربعاء 18-12-2019 في الدوري الإسباني

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد
تعتبر مباريات الكلاسيكو التي تجمع برشلونة وريال مدريد من أقوى المباريات على مستوى العالم والتي تجتذب ملايين المشاهدين من جميع الدول وليست إسبانيا فقط فاستطاعت الدوريات الإسبانية والإنجليزية اكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة للغاية لما يقدمونه من كرة قدم مميزة تتمتع بأقوى التكتيكات والخطط الفنية الرائعة.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد
يستضيف برشلونة ريال مدريد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري الإسباني أو الليجا حيث تعتبر تلك المباراة حاسمة للفريقين على لقب بطولة الدوري حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط أمام إذا تعادل الفريقين في تلك المباراة فسيظل برشلونة محتل المركز الأول في الدوري الإسباني.

يلتقي برشلونة ريال مدريد اليوم الاربعاء 18/12/2019 على ملعب “كامب نو” في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تقوم قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 3 المشفرة  ببث وإذاعة المباراة عبر ترددها التالي:
  • التردد: 12604.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد مجاناً
كما تقوم بعض القنوات المجانية والمفتوحة بّإذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد على النحو التالي:
  • القناة: ITV 4. القمر الاصطناعي: استرا astra 2E. التردد : 10758.
  • القناة : IRIB Varzesh. التردد: 11555. الإستقطاب : عمودي
  • القناة: Match Tv. التردد : 4026. القمر الإصطناعي : Yamal 401
  • القناة : ادمان IDMAN. التردد : 11169. الإستقطاب : أفقي.

ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة مباراة تم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب أمنية وتأتي المباراة خلال منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت بث مباشر ليفربول نتيجة مباراة ليفربول اليوم نتيجة مباراة ليفربول الان مباشرة مشاهدة مباراة محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مونديال الاندية مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الاسطورة مشاهدة مباراة ليفربول الان مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مباراه ليفربول مباشر مباراة الريال وبرشلونة كورة لايف ليفربول كورة ستار ماتش ليفربول

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم برشلونة يغادر الفريق قبل مباراة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

رد غريب من أحمد بلال على تسجيل مصطفى محمد في بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة فسخ تعاقده وانتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قبل الكلاسيكو بساعات.. نجم برشلونة يغيب ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم الأهلي بشأن الصفقات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

عاجل - الكلاسيكو مهدد بالإلغاء.. تعرف على التفاصيل

منذ ثلث ساعة

مفاجأت كبرى في تشكيل ليفربول ضد مونتيري| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر مجانًا «قناة مفتوحة»

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني مجانًا بدون تقطيع| بث مباشر الريال ضد البرسا hd

10 طُرق مجانية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو مجانًا on live| بث مباشر ريال مديد ضد البرسا now

بث مباشر| 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة الريال والبرسا now

online| قنوات مفتوحة تشاهد عليها مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني| بث مباشر برشلونة ضد الريال live plus

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل - قبل الكلاسيكو بساعات.. نجم برشلونة يغيب ضد ريال مدريد

عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

03:20 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

11:54 ص

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status