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live| رابط ماتش برشلونة ضد الريال مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني بدون تقطيع beIN المفتوحة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:14 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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رابط ماتش برشلونة ضد الريال مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني
أنظار كل عشاق الساحرة المستديرة  تتجه حول العالم صوب ملعب "كامب نو" في التاسعة مساء الأربعاء لمتابعة مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

برشلونة يتسلح بعاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد للانفراد بصدارة الدوري الاسباني.



رابط ماتش برشلونة ضد الريال مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني
كان من المنتظر أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر بسبب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة "برشلونة" في ذلك الوقت بسبب الأحكام التي صدرت بحق العديد من السياسيين والنشطاء المطالبين بإستقلال إقليم "كتالونيا" وصنفت الشرطة الكتالونية المباراة تحت بند "عالية الخطورة" وأعلنت تأمينها بـ3000 شرطي و12 مدرعة خاصة مع وجود دعوات للتظاهر اليوم وعرقلة سير المباراة.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد الريال بث مباشر في الدوري الاسباني
 
يتربع برشلونة على عرش تدريب جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط.

ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل الريال 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.



 

رابط ماتش برشلونة ضد الريال مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني
يأمل البارسا مواصلة التفوق في مباريات الكلاسيكو التي أقيمت العام الحالي، حيث تعد مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد خلال عام 2019 بمختلف البطولات.

برشلونة تعادل مع ريال مدريد بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "كامب نو" في السادس من فبراير الماضي بـ"ذهاب" الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث بادر لوكاس فاسكيز بالتسجيل للريال في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل مالكوم لبرشلونة في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي يوم 27 من الشهر ذاته، حقق برشلونة فوزاً عريضاً على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الاياب التي جمعتهما بملعب "سانتياجو برنابيو"، وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق لويس سواريز "هدفين" وفاران "خطأ في مرماه".

رابط ماتش برشلونة ضد الريال مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الدوري الاسباني
وفاز برشلونة على ريال مدريد من جديد في المباراة التي جمعتهما في الثاني من مارس الماضي بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، عندما تفوق البارسا بهدف دون مقابل سجله الكرواتي ايفان راكيتيش.

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