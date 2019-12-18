live|مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يونايتد اليوم ريال مدريد الاربعاء 18 - 12 -2019 plus

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر





مثل عاداته قبل المواعيد الكبرى، بدا زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أجراه قبل الكلاسيكو ومن مدريد، هادئاً ولا يقلقه شيء، كما أنه رفض التحدث عن الأوضاع الأمنية التي ترافق المباراة المنتظرة.





وقال زيدان: "أظن أننا نصل إلى الكلاسيكو بأفضل حال، منذ مدة ونحن نلعب بصورة جيدة، ونحقق نتائجاً إيجابية، إذاً على كل الأصعدة نحن نصل بصورة جيدة فنياً ونفسياً، أظن أننا مسرورون بما نقوم به ونؤيده".





ورداً على سؤال هل سيؤثر خروج الفريقين من نفس الفندق على معنويات لاعبي مدريد بالأخص في الأوضاع الأمنية الراهنة ضمن مدينة برشلونة أجاب زيزو: "سنخرج معاً لا يجب أن نعطي الكثير من التفسيرات،





الأهم هو أننا سنلعب المباراة".





ورفض المدرب الفرنسي مجدداً الحديث عن الوضع الأمني والأحداث التي رافقت تأجيل الكلاسيكو: "ما يجب علينا أن نقوم به هو أن نركز على أرضية الميدان، هذه هي الطريقة الأفضل أما ما يحدث في الخارج فربما نبقى أسبوعاً نتحدث بالموضوع لكن لا نريد سوى التركيز على المباراة".





ورداً على سؤال حول احتمالية قدوم مواطنه بوغبا وحلوله محل فالفيردي قال: "نحن وجدنا فالفيردي يقدم أداء ممتازاً يتحلى بقيم النادي ويتمتع بجودة تؤهله للعب في ريال مدريد".





فيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني ميسي الذي توج مؤخراً بالكرة الذهبية وكيفية مواجهته في مدريد تحدث: "نحن نعرف ميسي وقيمة ميسي ولكن لدينا أسلحتنا ونعرف ما يمكن القيام

به لإيقاف برشلونة الذي يؤدي جيداً هو الآخر في الآونة الأخيرة".

فالفيردي: من الضروري السيطرة على بنزيمة





في المقابل اعتبر مدرب برشلونة ايرنيستو فالفيردي أنه يجب أن "تتمكن الجماهير من حضور المباراة بطريقة حرة. هذا هو كل ما نطلبه، كرة القدم يجب أن تكون متاحة للجميع".





وقال "نحن على دراية بما يجري، لكننا معتادون على تلقي الكثير من التعليقات حول مبارياتنا. خاصة هذه المباراة(...) إن أكثر ما يقلق هو المباراة".





وأضاف مدرب البلاوغرانا "في ذلك الوقت (التاريخ الأول للمباراة)، اعتقدت أنه كان علينا أن نلعب المباراة، واليوم أرى نفس الشيء بخصوص الغد (الأربعاء). أعتقد أن الأفضل هو اللعب (...) المباراة التي كان من المفترض أن نلعبها قبل شهرين كانت متوازنة، وأعتقد أنها متوازنة أيضا. كنا متقدمين بنقطة أو نقطتين، والآن نحن متساويان".







