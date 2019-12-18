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جون أبي زيد: يجب مضاعفة الجهود لخدمة المشاريع العملاقة بالمملكة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:56 م
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جون أبي زيد
جون أبي زيد
وكالات
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قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، جون أبي زيد، إنه سيتم تقوية العلاقات مع المملكة العربية السعودية لخدمة المشاريع العملاقة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، اليوم الأربعاء، عن أبي زيد بعد زيارته أمس للغرفة التجارية في تبوك، شمال المملكة: "علينا جميعاً مضاعفة الجهود لخدمة المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، لاسيما في مشاريعها المستقبلية التي تعد تبوك مركزاً لها، ونحن جاهزون للمشاركة فيها".


وأضاف: "بالنظر لما تتمتع به أنظمة وقوانين الاستثمار في المملكة، يمكن لنا فهم مرونة العمل وجودته لصالح المستثمرين بين بلدينا، إضافة إلى مظاهر وحيوية الاقتصاد السعودي، الذي تتبع فيه المملكة سياسة اقتصادية حكيمة".


وتابع: "سنعمل على تقوية العلاقات بين بلدينا لخدمة المشاريع العملاقة في السعودية"، مشيداً بما تتمتع به الولايات المتحدة والمملكة، من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات ودية على جميع الأصعدة".


وأعرب عن "التطلع لمواصلة الجهود ومضاعفتها للدفع بعجلة التنمية بين البلدين، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة لمنطقةٍ اقتصادية جاذبة".
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الكلمات المفتاحية

واشنطن جون أبي زيد تقوية المملكة العربية السعودية العلاقات

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