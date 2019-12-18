وزارة التموين تستعد لأرسال مفتشين للخارج لفحص شحنات القمح

كشفت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، عن أن وزارة التموين قررت عودة العمل بنظام يسمح لسفر المفتشين على شحنات القمح المشتراة من الخارج لأجراء معاينة لها قبل استيرادها.

وقال متعاملون لـ رويترز، "إن وزراء التموين المصرية ستعاود السماح لمفتشي وزارة الزراعة بالسفر لفحص شحنات القمح المشتراة عن طريق مناقصات رسمية في موانئ المنشأ."

كانت مجموعة من المتعاملين أقنعت الحكومة بحظر سفر المفتشين بعد مشاكل متعددة، وهو ما أقرته الوزراة في قرار أصدره رئيس الوزراء أواخر 2016 تضمن تكليف شركات خاصة بأعمال التفتيش في الخارج

وسبق وأن أعلنت وزارة التموين أن الأحتياطي الاستراتجي من القمح المسجل نهاية أكتوبر يلبي، احتياجات البلاد لمدة خمس شهور ، إذا يبلغ نحوويجتمع المتعاملون مع مشتري الحبوب الحكومي في مصر.

