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live مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يونايتد اليوم ريال مدريد الاربعاء 18 - 12 -2019

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:59 م
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بوابة الفجر
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ينتظر عشاق الساحرة المسديرة واحدة من أقوى مبارايات كرة القدم في العالم، عتدما يلتقي ريال مدريد مع غريمه الأذلي برشلونة في اطار مبارايات الجولة العاشرة المؤجلة من أكتوبر الماضي.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

مثل عاداته قبل المواعيد الكبرى، بدا زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أجراه قبل الكلاسيكو ومن مدريد، هادئاً ولا يقلقه شيء، كما أنه رفض التحدث عن الأوضاع الأمنية التي ترافق المباراة المنتظرة.

وقال زيدان: "أظن أننا نصل إلى الكلاسيكو بأفضل حال، منذ مدة ونحن نلعب بصورة جيدة، ونحقق نتائجاً إيجابية، إذاً على كل الأصعدة نحن نصل بصورة جيدة فنياً ونفسياً، أظن أننا مسرورون بما نقوم به ونؤيده".

ورداً على سؤال هل سيؤثر خروج الفريقين من نفس الفندق على معنويات لاعبي مدريد بالأخص في الأوضاع الأمنية الراهنة ضمن مدينة برشلونة أجاب زيزو: "سنخرج معاً لا يجب أن نعطي الكثير من التفسيرات،

الأهم هو أننا سنلعب المباراة".

ورفض المدرب الفرنسي مجدداً الحديث عن الوضع الأمني والأحداث التي رافقت تأجيل الكلاسيكو: "ما يجب علينا أن نقوم به هو أن نركز على أرضية الميدان، هذه هي الطريقة الأفضل أما ما يحدث في الخارج فربما نبقى أسبوعاً نتحدث بالموضوع لكن لا نريد سوى التركيز على المباراة".

ورداً على سؤال حول احتمالية قدوم مواطنه بوغبا وحلوله محل فالفيردي قال: "نحن وجدنا فالفيردي يقدم أداء ممتازاً يتحلى بقيم النادي ويتمتع بجودة تؤهله للعب في ريال مدريد".

فيما يتعلق بالنجم الأرجنتيني ميسي الذي توج مؤخراً بالكرة الذهبية وكيفية مواجهته في مدريد تحدث: "نحن نعرف ميسي وقيمة ميسي ولكن لدينا أسلحتنا ونعرف ما يمكن القيام
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