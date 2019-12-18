Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني بدون تقطيعbarcelona vs real madrid live بلس

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:56 م
Advertisements
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني للمحترفين لكرة القدم، تابع معكم البث المباشر لكلاسيكو الأرض الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، وننقلها لكم مباشرة بدون تقطيع نهائيًا، حيث سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD.


مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض في بث مباشر وحصري، يلا شوت bein معلومات البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فرصة ستكون سانحة لمشتركي قنوات beIN SPORTS لمتابعة اللقاء المرتقب لكلاسيكو الأرض الذي يستأثر بمتابعة أحباء المستديرة في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال البث التلفزيوني المباشر أو عبر beIN CONNECT.

وتتنزل قمة الكلاسيكو هذه المرة في سياق مثير، سياسياً (أحداث إقليم كتالونيا) وخصوصاً رياضياً حيث يتعادل الفريقان بمجموع النقاط (35 نقطة لكل منهما)، وما سيزيد إثارة المواجهة أيضاً هو تعثر الفريقين في آخر مرحلة، حيث تعادل "البلاوغرانا"

على أرض سوسييداد (2-2) وحذا حذوه "الملكي" الذي اقتسم نقاط مواجهته أمام فالنسيا على أرض الـ"ميستايا" (1-1). كل هذه المعطيات ستجعل من موقعة كامب نو ملتهبة أكثر من العادة.

مباراة برشلونة وريال مدريد - معلومات البث مباشر

•    مباراة برشلونة وريال مدريد موعدكم معها سيكون يوم الاربعاء في الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
•    البث المباشر لمواجهة برشلونة وريال مدريد يمكنكم مشاهدته باللغة العربية عبر قناة HD3 وباللغة الإنكليزية على HD12.
•    الزميل عصام الشوالي هو من سيتكفل بمهمة التعليق على الكلاسيكو الحدث.
•    يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لكلاسيكو الليغا على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلاسيكو الارض بث مباشر ريال مدريد في الكلاسيكو برشلونة ضد الريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة فسخ تعاقده وانتقاله للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ يوم

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم الأهلي بشأن الصفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

زيدان يكلف هذا اللاعب بمراقبة ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رد غريب من أحمد بلال على تسجيل مصطفى محمد في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني بدون تقطيع barcelona vs real madrid live match

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم برشلونة NOW

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت messi رابط ريال مدريد مباشر متعددة NOW

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:20 م

عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

11:54 ص

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة فسخ تعاقده وانتقاله للأهلي

03:58 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status