Advertisements
عمل جديد يحمع أحمد المالكي بالفنان محمد محسن
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:49 م
Advertisements
صلاح حسن
Advertisements
أعلن الشاعر والمؤلف الغنائي أحمد المالكي عن تعاون جديد يجمعه بالفنان محمد محسن خلال الفترة المقبلة، ونشر "المالكي" صورة له على طريقة السيلفي جمعته بمحمد محسن عبر حسابه على موقع "إنستجرام" موضحًا أنهما يتحضران لعمل جديد.
ووصف أحمد المالكي هذا التعاون بالجميل كما وصف محمد محسن بالفنان الراقي، فعلقّ على الصورة قائلًا: "عمل جميل مع الفنان الراقي والأخ محمد محسن قريبًا".
وتفاعل الكثير من المتابعين مع الصور مشيرين إلى أن محمد محسن من الفنانين القلائل الذين يتميزون بصوت راقي ووصفوا تعاونه مع أحمد المالكي بأنه سيكون "زلزال"، فيما تمنى له البعض التوفيق في عملهم الجديد.
أحمد المالكي ومحمد محسن
وسيق للشاعر أحمد المالكي التعاون مع العديد من الفنانين حيث كانت أبرز تعاوناته مع عمرو دياب وتامر حسني ورامي جمال وإيساف وعدد كبير من النجوم.
يُذكر أن التعاون الجديد بين محمد محسن وأحمد المالكي ليس الأول فقد سبق وتعاونا في أغنية "حبايب زمان" وصدرت عام 2017 وكانت من ألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم.
Advertisements