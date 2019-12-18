عمل جديد يحمع أحمد المالكي بالفنان محمد محسن





ووصف أحمد المالكي هذا التعاون بالجميل كما وصف محمد محسن بالفنان الراقي، فعلقّ على الصورة قائلًا: "عمل جميل مع الفنان الراقي والأخ محمد محسن قريبًا".





وتفاعل الكثير من المتابعين مع الصور مشيرين إلى أن محمد محسن من الفنانين القلائل الذين يتميزون بصوت راقي ووصفوا تعاونه مع أحمد المالكي بأنه سيكون "زلزال"، فيما تمنى له البعض التوفيق في عملهم الجديد.









أعلن الشاعر والمؤلف الغنائي أحمد المالكي عن تعاون جديد يجمعه بالفنان محمد محسن خلال الفترة المقبلة، ونشر "المالكي" صورة له على طريقة السيلفي جمعته بمحمد محسن عبر حسابه على موقع "إنستجرام" موضحًا أنهما يتحضران لعمل جديد.