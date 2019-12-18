Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمل جديد يحمع أحمد المالكي بالفنان محمد محسن

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:49 م
Advertisements
محمد محسن وأحمد المالكي
محمد محسن وأحمد المالكي
صلاح حسن
Advertisements
أعلن الشاعر والمؤلف الغنائي أحمد المالكي عن تعاون جديد يجمعه بالفنان محمد محسن خلال الفترة المقبلة، ونشر "المالكي" صورة له على طريقة السيلفي جمعته بمحمد محسن عبر حسابه على موقع "إنستجرام" موضحًا أنهما يتحضران لعمل جديد.

ووصف أحمد المالكي هذا التعاون بالجميل كما وصف محمد محسن بالفنان الراقي، فعلقّ على الصورة قائلًا: "عمل جميل مع الفنان الراقي والأخ محمد محسن قريبًا".

وتفاعل الكثير من المتابعين مع الصور مشيرين إلى أن محمد محسن من الفنانين القلائل الذين يتميزون بصوت راقي ووصفوا تعاونه مع أحمد المالكي بأنه سيكون "زلزال"، فيما تمنى له البعض التوفيق في عملهم الجديد.


أحمد المالكي ومحمد محسن
أحمد المالكي ومحمد محسن



وسيق للشاعر أحمد المالكي التعاون مع العديد من الفنانين حيث كانت أبرز تعاوناته مع عمرو دياب وتامر حسني ورامي جمال وإيساف وعدد كبير من النجوم.

يُذكر أن التعاون الجديد بين محمد محسن وأحمد المالكي ليس الأول فقد سبق وتعاونا في أغنية "حبايب زمان" وصدرت عام 2017 وكانت من ألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد محسن وأحمد المالكي محمد محسن عمرو دياب حبايب زمان تامر حسني الفنان محمد محسن الشاعر أحمد المالكي أحمد المالكي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة فسخ تعاقده وانتقاله للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

رد غريب من أحمد بلال على تسجيل مصطفى محمد في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم الأهلي بشأن الصفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يكلف هذا اللاعب بمراقبة ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"رمضان مش مغرور.. وسعيدة بالعمل مع حاتم.. وصلاح رمز أمام العالم".. راندا البحيري في جلسة صفا مع "الفجر الفني"

كريم محسن و"رشاد" و"نور" يشعلون حفل "تجارة عين شمس" (صور)

جولة مع الفنانين.. كندة علوش تحتفل بعيد زواجها

أحمد السقا ينتهي من تصوير مشاهد مسلسله "ولد الغلابة" في إحدى المساجد التاريخية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:20 م

عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة سموحة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

11:54 ص

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

عاجل.. نجم الزمالك يكشف حقيقة فسخ تعاقده وانتقاله للأهلي

03:58 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status