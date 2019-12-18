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إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:46 م
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إسلام شندي
إسلام شندي
محمود حنفي
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بعد نجاحه مع فريق المدفعجية، الذين شاركوا بأغانيهم في الكثير من الأفلام والمسلسات والإعلانات المعروفة ثم نجاحة مع محمد رمضان وجريني وأحمد سعد وحماده هلال في كتابة وتلحين الأغانى.

انضم إسلام شندي، نجم فريق المدفعجية لفريق عمل فيلم "جلوبال" كممثل للمرة الأولى والفيلم بطولة وفاء عامر وأحمد صيام و مجموعة من الشباب المعروف علي السوشيال ميديا كإكرامي هجرس ومذيع الشارع شريف صبري وغيرهم وفي انتظار انضمام نجم كبير للعمل الذي يشرف عليه المنتج الفني خالد سليمان.

الجدير بالذكر أن فيلم " جلوبال "  يدور حول شاب تعرض للتنمر في طفولته واصيب بمرض نفسي دفعه للأنتقام بشكل محترف من كل من تنمر عليه في حياته حيث تضم أحداث الفيلم الكثير من مشاهد الأكشن والمطاردات والتي صممها محمد بدوي مصمم المعارك الشهير حيث أخر أعماله فيلم كازابلانكا و أولاد رزق.

ومن المنتظر أن يقدم فريق المدفعجية بعض الأغاني في الفيلم ولكن لم يتم الأستقرار عليها حتي الأن.

إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
إسلام شندي نجم المدفعجية.. يخوض تجربة التمثيل لأول مرة في "جلوبال"
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