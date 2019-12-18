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العراق: إعفاء جميع المديرين العامين ومديري الدوائر في صلاح الدين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:35 م
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مجلس محافظة صلاح الدين
مجلس محافظة صلاح الدين
الفجر
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أعفي جميع المديرين العامين ومديري الدوائر في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الأربعاء، نقلا عن شبكة "24 لايف".


أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، إتلاف 13 صاروخا فى خط "اللاين سامراء" فى محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الشرطة الاتحادية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوات اللواء الثالث عشر شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش وتطهير بحثا عن مخلفات داعش الإرهابى فى منطقة "خط اللاين سامراء"، مبينا أنه تم العثور على 13 صاروخا مختلفا، حيث تم التعامل معه ميدانيا من قبل أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة.

ومنذ مطلع أكتوبر، يشهد العراق مظاهرات مطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني، وإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد، تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.

وأسفرت هذه المصادمات عن مقتل 460 متظاهراً وإصابة أكثر من 20 ألفا آخرين.


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