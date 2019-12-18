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نجم سالزبورج يصل ليفربول اليوم للكشف الطبي.. وهذه أول مباراة له

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:27 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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من المقرر أن يصل النجم الياباني الدولي تاكومي مينامينو لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي لمدينة ليفربول اليوم، وذلك من أجل الخضوع للكشف الطبي الروتيني، تميهداً للإنضمام رسمياً للريدز في يناير المقبل.

 

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنحليزية أن صاحب الـ 24 عاماً سيكون أولى صفقات ليفربول الشتوية، حيث ستعلن إدارة النادي عن الصفقة رسمياً فور إجتياز الكشف الطبي.

 

وانضم مينامينو لفريق ليفربول مقابل مبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي المقررة في عقده.

 

وأفادت جارديان أن ليفربول حصل على صيداً ثمينا، إذ تبلغ قمية اللاعب الفعلية ثلاثة أضعاف قمية الشرط الجزائي قي عقده، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

وسبق ليفربول غريمه مانشستر يونايتد الذي كان يتأهب لخطف اللاعب، كما سبق مسئولي ليفربول إدارة الفريق النمساوي نفسها قبل تعديل عقده ووضع شرط جزائي باهظ.

 

وأنهى ليفربول كل شئ تقريباً مع مينامينو، بعد يومين فقط من مواجهة الفريق مع ريد بول سالزبورج في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها ليفربول بهدفين دون رد.

 

وسيخوض مينامينو مباريات ليفربول رسمياً ابتداءً من مطلع يناير المقبل، وسيكون متاحاً لمواجهة الدور الثالث من بطولة كاس الإتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون.

 

خاض الياباني الدولي 22 مباراة مع سالزبورج، مسجلاً تسعة أهداف في جميع البطولات.

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