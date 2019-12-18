أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 18/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || توقيف عشرات الإسرائيليين في مطار بموسكو



أوقفت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أكثر من 40 إسرائيليًا في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية. ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمن اللبناني يغلق طرق تؤدي لساحات التظاهر في بيروت

قامت قوى الأمن اللبنانية، بإغلاق طرق فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية وسط بيروت، بالعوائق الإسمنتية، وذلك بعد تكرار أعمال شغب وصدامات. ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا أخبار عالمية عاجلة اليوم || مسؤول أممي: ما زال داعش يشكل تهديدًا عالميًا