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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:24 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 18/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || توقيف عشرات الإسرائيليين في مطار بموسكو


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أوقفت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أكثر من 40 إسرائيليًا في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمن اللبناني يغلق طرق تؤدي لساحات التظاهر في بيروت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

قامت قوى الأمن اللبنانية، بإغلاق طرق فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية وسط بيروت، بالعوائق الإسمنتية، وذلك بعد تكرار أعمال شغب وصدامات.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || مسؤول أممي: ما زال داعش يشكل تهديدًا عالميًا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "فلاديمير فورونكوف" اليوم الأربعاء أن داعش لا يزال يمثل تهديدًا عالميًا للسلم والأمن الدوليين على الرغم من فقدانه إقليمه وزعيمه.

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