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عاجل.. توقيف عشرات الإسرائيليين في مطار بموسكو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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مطار دوموديدوفو
مطار دوموديدوفو
وكالات
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أوقفت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أكثر من 40 إسرائيليًا في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

 

ونقل معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" بعد هبوطها إلى منطقة خاصة حيث يجري الآن استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

 

وقد أفادت الصحيفة العبرية، بأن الجانب الروسي لم يصدر بعد تعليقا على الموضوع.

 

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكما بالسجن 7.5 عاما على المواطنة الإسرائيلية، نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري.

 

ويعتقد الإعلام الإسرائيلي أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي، أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

 

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الكلمات المفتاحية

موسكو مطار دوموديدوفو عشرات الإسرائيليين روسيا السلطات الروسية

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