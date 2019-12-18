ماذا يحتاج يوفنتوس في سوق الإنتقالات الشتوية

تطمح جماهير يوفنتوس الإيطالي في التتويج ببطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، لا سيما الأخيرة المستعصية على الفريق منذ عام 1996.





ورغم اهتزاز نتائج الفريق نسبياً في الدوري الإيطالي، إلا أن الفريق يسير بشكل جيد على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تأهل خلالها الفريق لدور الـ 16.





ورغم شهادة الجميع، بأن فريق يوفنتوس الحالي من أفضل الفرق في أوروبا على مستوى الأفراد، إلا أن الفريق مازال يحتاج بعض اللمسات البسيطة، من أجل مقارعة كبار القارة في بطولة دوري الأبطال.





صفقات يوفنتوس الصيفية





تعاقد الفريق مع دانيلو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي مقابل ترك جواو كانسيلو، وثنائي الوسط آرون رامسي من أرسنال وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان وعودة جونزالو هيجوايين من الإعارة مع تشيلسي، وماتياس دي ليخت مدافع أياكس وميري ديمرال من جنوى وأعاد الحارس الخبير جيانوليجي بوفون من باريس سان جيرمان مرة أخرى.





ويرصد لكم الفجر الرياضي أهم المراكز التي تحتاج للدعم في البيانكونيري خلال يناير القادم.





الظهير الأيسر





يسعى المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري لإبرام صفقة جديدة في مركز الظهير الأيسر لتبادل هذا الدور مع البرازيلي أليكس ساندرو.





أبرز المرشحين: إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي.





وسط الملعب





رغم أن هذا المركز يعاني من تخمة على مستوى اللاعبين المتواجدين، إلا أن الثنائي ماتويدي وخضيرة تخطيا الثلاثين عاماً، كما أن الأخير مصاب إصابة طويلة، والألماني إيمري تشان في طريقه للرحيل، وبالتالي يحتاج اليوفي لإضافة جديدة في الوسط.





أبرز المرشحين: لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان - إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة - ساندرو تونالي لاعب بريشيا الإيطالي.





المهاجم الصريح





يطمح اليوفي في التعاقد مع مهاجم قوي ليخلف الثنائي المخضرم جونزالو هيجوايين وكريستيانو رونالدو في مستقبل هجوم السيدة العجوز.





أبرز المرشحين: داني أولمو لاعب دينامو زغرب - إيرلنج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.