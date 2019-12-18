Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماذا يحتاج يوفنتوس في سوق الإنتقالات الشتوية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:32 م
Advertisements
رونالدو وساري
رونالدو وساري
عبدالقادر عرابي
Advertisements
تطمح جماهير يوفنتوس الإيطالي في التتويج ببطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، لا سيما الأخيرة المستعصية على الفريق منذ عام 1996.

ورغم اهتزاز نتائج الفريق نسبياً في الدوري الإيطالي، إلا أن الفريق يسير بشكل جيد على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تأهل خلالها الفريق لدور الـ 16.

ورغم شهادة الجميع، بأن فريق يوفنتوس الحالي من أفضل الفرق في أوروبا على مستوى الأفراد، إلا أن الفريق مازال يحتاج بعض اللمسات البسيطة، من أجل مقارعة كبار القارة في بطولة دوري الأبطال.

صفقات يوفنتوس الصيفية

تعاقد الفريق مع دانيلو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي مقابل ترك جواو كانسيلو، وثنائي الوسط آرون رامسي من أرسنال وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان وعودة جونزالو هيجوايين من الإعارة مع تشيلسي، وماتياس دي ليخت مدافع أياكس وميري ديمرال من جنوى وأعاد الحارس الخبير جيانوليجي بوفون من باريس سان جيرمان مرة أخرى.

ويرصد لكم الفجر الرياضي أهم المراكز التي تحتاج للدعم في البيانكونيري خلال يناير القادم.

الظهير الأيسر

يسعى المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري لإبرام صفقة جديدة في مركز الظهير الأيسر لتبادل هذا الدور مع البرازيلي أليكس ساندرو.

أبرز المرشحين: إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي.

وسط الملعب

رغم أن هذا المركز يعاني من تخمة على مستوى اللاعبين المتواجدين، إلا أن الثنائي ماتويدي وخضيرة تخطيا الثلاثين عاماً، كما أن الأخير مصاب إصابة طويلة، والألماني إيمري تشان في طريقه للرحيل، وبالتالي يحتاج اليوفي لإضافة جديدة في الوسط.

أبرز المرشحين: لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان - إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة - ساندرو تونالي لاعب بريشيا الإيطالي.

المهاجم الصريح

يطمح اليوفي في التعاقد مع مهاجم قوي ليخلف الثنائي المخضرم جونزالو هيجوايين وكريستيانو رونالدو في مستقبل هجوم السيدة العجوز.

أبرز المرشحين: داني أولمو لاعب دينامو زغرب - إيرلنج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رونالدو وساري دور 16 المخضرم إلياس بو صعب

أخبار تهمك

زيدان يكلف هذا اللاعب بمراقبة ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 19 ساعة

رد غريب من أحمد بلال على تسجيل مصطفى محمد في بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم الأهلي بشأن الصفقات الشتوية

منذ ساعة و 24 دقيقة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ يوم

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يستغني عن نجميه لاستعادة بول بوجبا

باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع خليفة بيرلو

باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات نجم يوفنتوس

4 مباريات نارية في انتظار يوفنتوس بشهر سبتمبر

ثنائي تشيلسي على رادار يوفنتوس

ماذا يحتاج برشلونة في الميركاتو الشتوي؟

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
11:54 ص

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

01:19 م

فايلر يصدم الأهلي بشأن الصفقات الشتوية

02:22 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status