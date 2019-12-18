تجديد تجميد أموال أشخاص وتنظيمات وجمعيات مرتبطين بالإرهاب

قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، تجديد تجميد أموال وأصول 43 شخصا وتنظيم وجمعية مرتبطين بالإرهاب، دون تقديم تفاصيل حول هوياتهم.





وبحسب ما نشرته (وات)، فقد بيّنت اللجنة في بلاغ لها، أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب، وفق ما ينصّ عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.





ويذكر أنّ آخر تحيين للقائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب، كان يوم 30 أكتوبر الماضي وقد تمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.





كما يشار إلى أنه صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار قبول استقالة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، علما وأن هذا التعيين في هذا المنصب هو من صلاحيات رئيس الحكومة.