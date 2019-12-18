بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علب ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، حيث تركزت عمليات الشراء تركزت على الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الجاري بعد تنفيذ الهيئات التنظيمية في الكويت للتغييرات الضرورية، والطلبات المتعلقة بتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل حسابات الاستثمار. وارتفع المؤشر العام 0.36 بالمائة، وسجل المؤشران الرئيسي والأول نمواً بنسبة 0.04 بالمائة و0.47 بالمائة على الترتيب.









وتراجعت السيولة ببورصة الكويت اليوم الي 35.8 بالمائة إلى 23.72 مليون دينار مقابل 36.95 مليون دينار بالأمس. كما تراجعت أحجام التداول 25.1 بالمائة إلى 115.69 مليون سهم مقابل 154.39 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.









وعلي صعيد قطاعات السوق ، فقد ارتفع 6 قطاعات ببرصة الكويت اليوم ، وتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 0.56 بالمائة، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بانخفاض قدره 1.4 بالمائة.



