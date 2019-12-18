زيدان يقلل من المخاوف الأمنية في الكلاسيكو

لن يسمح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتشكيل فريق غير عادي أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو اليوم الأربعاء.





سوف يسافر مدريد وخصومهم الشرسة برشلونة إلى نو كامب من نفس الفندق قبل ساعتين من انطلاق المباراة وسط مخاوف أمنية كان من المفترض أصلاً أن تلعب مباراة الليجا يوم الأربعاء في أكتوبر ، لكن تم تأجيلها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة حول الاحتجاجات العنيفة في كاتالونيا.





قال زيدان في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "هذا شيء مختلف بالنسبة لنا لقد قيل لنا إنه يتعين علينا أن نترك معًا وهذا ما سنفعله ، لا يوجد شيء آخر يمكن شرحه. الشيء المهم هو أن المباراة تمضي قدمًا".





وتابع : "علينا أن نضع كل طاقتنا في الأداء على أرض الملعب ويجب أن نعتقد أنها ستمضي قدمًا. غدًا ، سيكون لدينا لعبة كرة قدم نلعبها ، و بمجرد أن تبدأ كرة القدم ، ستكون معركة مثيرة حيث يتساوى الجانبان في النقاط في قمة الدوري".





يتقدم برشلونة بفارق الأهداف ، لكن لوس بلانكوس واثق من مواصلة أدائه الجيد والانتقام من الخسارة 5-1 في الموسم الماضي.





وأضاف زيدان : "لقد دخلنا اللعبة بشكل جيد". "لقد لعبنا بشكل جيد منذ بعض الوقت وحققنا نتائج في جميع الإدارات ، عقلياً ومن ناحية كرة القدم".





وأكمل: "نحن نتمتع بتجربة جيدة. نحن جميعًا نركز على لعبة ليلة الغد. في مثل هذه الألعاب ، عليك أن تنتج أفضل ما لديك على مدار 90 دقيقة. أتمنى أن تكون مباراة رائعة إنها واحدة للاستمتاع ، بغض النظر عن ما يحدث. نبدأ اللعبة بـ 11 ضد 11 ونعرف ما نواجهه: جانب جيد للغاية ، أظهر أنهما فقط لبعض الوقت الآن".





وأكد : "نحن نعلم أن لديهم ليونيل ميسي ، لكننا أيضًا نملك أسلحتنا الخاصة ، أريد أن أرى مباراة كرة قدم جيدة ضد فريق برشلونة الذي يحقق أداءً جيدًا نحن نعرف كيف ستكون المباراة والنتيجة ليست هي الشيء المهم ، والشيء المهم هو أننا نقوم بالأداء لمدة 90 دقيقة ، وهي الطريقة التي سنستمتع بها".



