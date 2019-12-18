"أبوستيت" يتلقي تقرير إنجازات معهد بحوث الاقتصاد الزراعي في 2019

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية التقرير الذي أعده دكتور علي عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي يتضمن أهم إنجازات ونشاط المعهد خلال هذا العام وجاء فيه :





1. تم إعداد أكثر من 200 دراسة وبحث في مجالات الأمن الغذائي وترشيد إستخدام الموارد الزراعية وتعظيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وتقييم أثر التكنولوجيا الزراعية والتنمية الريفية والاستثمار الزراعي والعمالة الزراعية واليات التكيف مع التغيرات المناخية.





2. المشاركة في تحديث استراتجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.





3. تم اعداد دراسة جدوي عن التوسع في انتاج الزيتون وعباد الشمس وتقديمها لمجلس الوزراء .





4. تم اعداد دراسة جدوي لمشروع تطوير الري الحقلي .





5. تم اعداد مقترح لاثر التوسع في الصوب الزراعية .





6. اصدار تقارير أسبوعية عن متابعة أسعار السلع الزراعية وارسالها الي مجلس الوزراء.





7. اصدار دليل التجارة الخارجية الزراعية والدليل الاقتصادي للمحافظات.





8. تنفيذ 11 رسالة دكتوراة ، 3 رسائل ماجستير .





9. تنظيم اكثر من 50 ورشة عمل لتحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة بالمركز الرئيسي للمعهد والوحدات البحثية بالمحافظات.





10. تنظيم أكثر من 30 دورة تدريبية في مجالات التحليل الإحصائي ودراسات الجدوي وتقييم المشروعات لرفع كفاءة العاملين بالمعهد والجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .





11. قام المعهد بتنظيم ثلاث ندوات علمية بالتعاون مع الجامعات المصرية وهي :





• ندوة دور التكنولوجيا فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالتعاون مع الجمعية الإحصائية المصرية.





• ندوة الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية في مصر بالتعاون مع قسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة عين شمس .





• ندوة مستقبل التنمية الزراعية في مصر بالتعاون مع كلية الدرسات الإحصائية بجامعة القاهرة .





وحول أهداف معهد بحوث الاقتصاد الزراعي يقول "عبدالمحسن" ان المعهد يستهدف تطوير وتنمية الإنتاج والدخل القومي وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين وذلك من خلال :





اجراء الدراسات الاقتصادية والاحصائية للتوصل الي حلول للمشاكل الاقتصادية التي تتناول :





• الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية الاقتصادية والحصول علي أقصي إنتاج من الوحدة المتاحة من الموارد الإنتاجية لتحقيق معدلات عالية للتنمية الزراعية .





• التركيز علي طرق تسويق الناتج الزراعي بما يحقق أعلي ربحية للمنتج الزراعي ومستويات عالية من الجودة للحاصلات الزراعية وتشجيع وتنمية التصدير الزراعي .





• دراسة الأساليب التمويلية القائمة وإقتراح تطويرها بما ينعكس علي زيادة دخل المزارع .





• دراسة النظام التعاوني واقتراح التوصيات اللازمة لتطويره .





• الاهتمام ببحوث المجتمع الريفي والبحوث التي تتناول تنمية المرأة الريفية .





• اقتصاديات العمالة الزراعية والميكنه والمشاكل التي تعاني منها .





• السياسات الزراعية وتقييم المشروعات.





• دراسة الوضع الحالي والمستقبلي للسلع الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي .





• تطوير أساليب جمع وتحليل ونشر البيانات الاحصائية .





• تطوير وتحسين أساليب المعاينة والقياس الفعلي للحصول علي احصاءات زراعية سليمة .





• دراسة مشاكل المزارع ووضع الحلول لها