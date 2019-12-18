سيول وواشنطن تفشلان في الاتفاق بشأن تكلفة القوات الأمريكية



كانت هناك العديد من الاحتجاجات العامة في كوريا الجنوبية ضد دعوات الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الأموال، ووجدت دراسة أجراها مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 4 ٪ فقط من المجيبين من كوريا الجنوبية قالوا إن على سيول تلبية مطالب ترامب.



من ناحية أخرى، قال 74٪ ممن تم استجوابهم إنهم يؤيدون التمركز طويل الأجل للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.



إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، قد يكون التأثير الأكثر فورية على الآلاف من المدنيين الكوريين الجنوبيين الذين يعملون لصالح الجيش الأمريكي والذين يمكن وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.



فشلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة،اليوم الاربعاء، في التوصل لاتفاق بشأن مساهمة سول في استضافة نحو 28500 جندي أمريكي منهين بذلك يومين من المحادثات كانت الأخيرة قبل انتهاء اتفاقهما الحالي في 31 ديسمبر، وفقا لرويترز.اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية بأنها دولة ثرية تستفيد من القوات العسكرية الأمريكية، المتمركزة في البلاد كإرث من الحرب الكورية 1950-1953 والتهديدات المستمرة من كوريا الشمالية.وقال نواب كوريون جنوبيون إن واشنطن تسعى للحصول على مبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار في السنة لدعم القوات - أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي وافقت سيول على دفعه هذا العام.لكن صرح كبير المفاوضين الأمريكيين جيمس ديهارت للصحفيين بعد اجتماع الأربعاء أن "(5 مليارات دولار) ليس الرقم الذي نركز عليه حاليًا في المفاوضات"، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء."كنا ننسق ونساوم. لكن الرقم الذي نتفق عليه سيكون مختلفًا تمامًا عن اقتراحنا المبدئي وسيختلف أيضًا عما نسمعه حاليًا من الجانب الكوري ".كجزء من سياسة "أمريكا أولًا"، طالب ترامب بأن يدفع الكثير من الحلفاء الأمريكيين، بمن فيهم أعضاء الناتو واليابان، المزيد للدفاع.وقد يؤدي عدم وجود اتفاق في المحادثات، التي يقودها كبير المفاوضين جيونج أون بو، إلى جانب كوريا الجنوبية، إلى تكرار احداث العام الماضي عندما فات الدولتان مهلة نهاية العام لكنهما توصلتا إلى اتفاق بأثر رجعي في العام الجديد.حذر بعض الخبراء، من الولايات المتحدة والكورية، من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك قد يثير مستقبل الوجود الأمريكي في كوريا الجنوبية.ستكون المجموعة التالية من المحادثات في الولايات المتحدة في يناير، مع تحديد التوقيت الدقيق.وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، إن مفاوضيها شددوا على الحاجة إلى "اتفاقيات عادلة ومعقولة ومقبولة بشكل متبادل"، من شأنها أن تعزز التحالف.وقالت في بيان "لقد وسع الجانبان فهمهما لبعضهما البعض من خلال العديد من المناقشات على الرغم من الخلافات في مواقفهما بشأن مختلف القضايا، وقررا مواصلة المشاورات عن قرب".كان الخلاف علامة نادرة علنية على الخلاف في التحالف الذي شكل منذ 70 عامًا عازلا ضد عدوان كوريا الشمالية. تظل الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، بعد انتهاء الحرب الكورية بهدنة ولكن ليس معاهدة سلام.