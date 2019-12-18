هدير نبيل تُحيي حفل ملكة جمال العرب مصر

أحيت المطربة هدير نبيل حفل ملكة جمال العرب مصر، بحضور عدد من الفنانين والمشاهير، من بينهم رامي وحيد، منى ممدوح، منة جلال، الإعلامي طارق الشناوي، الإعلامي عمر طاهر، سيدة الأعمال الأردنية رغدة المحارب، الإعلامية حنان حسين، وقد أشرف على إطلالات المتسابقات طارق سعد، شريف عابدين، وصلاح حداد.

وحظت المطربة الحسناء بتكريم خاص من قبل إدارة المهرجان والتي توجت فيه نورهان احمد بلقب ملكة جمال العرب لعام 2020 وسط أجواء مميزة ورائعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وتحرص دائما هدير نبيل على مفاجأة المتابعين والأصدقاء بإطلالتها المختلفة والمميزة التي لا تنتهي، حيث ظهرت جذابة للغاية وخطفت أنظار الحاضرين الذين اشادوا بها.

جدير بالذكر ان آخر أعمال المطربة هدير نبيل أغنية "حكايات الحب" والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.