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"ولد الغلابة" يحصد جائزة أفضل مسلسل من مجلة دير جيست 2019

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:25 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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حصدت شركة المتحدين "صبّاح اخوان" للمنتج صادق الصباح، على جائزة فئة الإنتاج من مجلة دير جيست 2019 لأفضل مسلسل عن "ولد الغلابة" بتصويت الجمهور، على أن توزع الجوائز فى حفل كبير يقام بعد غدا الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجارى.

 

كما فاز النجم أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل ومحمد سامى على أفضل مخرج عن "ولد الغلابة" ليستمر المسلسل فى حصد الجوائز منذ انتهاء عرضه فى شهر رمضان الماضى، وكان آخرها حضور أحمد السقا ومحمد سامى على جائزتى أفضل ممثل وأفضل مخرج فى الوطن العربى من مهرجان نجم العرب.

 

"ولد الغلابة" تم عرضه فى شهر رمضان الماضى على شاشة mbc مصر، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى وأنتاج شركة "سيدرز آرت بروكشن- صباح إخوان للمنتج صادق الصباح.

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