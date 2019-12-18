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عمرو دياب يتصدر أنغامي بأغنية "قدام مرايتها"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:24 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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استمرارا لسلسله نجاحاته، حصد "الهضبة" عمرو دياب، نجاحا جديدا بأغنيته "قدام مرايتها" حيث تربعت علي قائمة الأغاني المصرية والعربية الأكثر إستماعا بموقع "أنغامي"، بينما تحتل أغنية "أول يوم في البعد" المركز الرابع.

 

أغنية "قدام مرايتها" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وحققت الأغنية 10 مليون استماع عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

 

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل "المدل بيست" بإجرائه البروفات والاستعدادات اللازمة لأكبر حدث موسيقى في العالم "المدل بيست"، حيث يحيا دياب، ختامه يوم 21 من ديسمبر الجاري بالرياض بمشاركة الفنان راشد الماجد، وفريق "دي جي" عالمي، وسيقدموا جميعا حفل ضخم ملئ بالعديد من المفاجآت.

 

جدير بالذكر أن "المدل بيست" هو أضخم مهرجان للموسيقي في الشرق الأوسط، تستضيفه السعودية علي أكبر 5 مسارح وذلك يوم 19، 20،و21 من شهر ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يشهد المهرجان على مدار 3 أيام عدد حضور ضخم يقارب 200 ألف شخص، ويغني به نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم راشد الماجد، ورابح صقر، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، و70 "دي جي" من مختلف الجنسيات.

 

ومن الشروط الأساسية لحضور الحفل من قبل الجمهور والمطربين هو ارتداء "بندانة"، حيث أعلن عدد كبير من فنانين مصر والوطن العربي عن حضورهم المهرجان أبرزهم الفنان أحمد حلمي، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


عمرو دياب يتصدر أنغامي بأغنية "قدام مرايتها"
عمرو دياب يتصدر أنغامي بأغنية "قدام مرايتها"
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