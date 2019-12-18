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هذا ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:09 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة مستقرة، ولا يوجد أي ظواهر تؤثر على حركة المواطنين سوى الشبورة المائية التي تطرأ على المحافظات في الصباح الباكر، ناصحة بتوخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد يسودها طقس مائل للدفء، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ويشهد برودة في ساعات الليل المتأخرة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

وعن تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة، فيميل للدفئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الغربية تشهد 14 للصغرى و20 للعظمى، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تسجل العظمى 20 والصغرى 13، بينما الوجه البحري والقاهرة فتكون العظمى  وتصل الصغرى لـ11 درج
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