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سوق دبي المالي يحقق مكاسب تقترب من الـ 3 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبي المالي جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع  ، حيث صعد  المؤشرالرئيسي للسوق بنسبة 1.05 بالمائة ، وهي أكبر وتيرة صعود منذ نهاية جلسة 18 نوفمبرالماضي ، بما يُوازي 28.99 نقطة، ليبلغ مستوى 2787.38 نقطة ، وبلغ حجم التداولبسوق بي المالي اليوم نحو  192.41 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 261.51 مليون درهم، بتنفيذ 3299 صفقة.


وربح سوق دبي المالي اليوم نحو  2.88 مليار درهم إلى 377.23 مليار درهم، مُقابل 374.35 مليار درهم في جلسة الأمس.

وارتفع قطاع العقارات ، بنسبة 1.62 بالمائة، ثم الخدمات بنسبة 1.42 بالمائة، وجاء ثالثاً قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.20 بالمائة، والبنوك بنسبة 0.74 بالمائة، بينما هبط وحيداً قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84 بالمائة.


وارتفع 15 سهما بسوق دبي المالي اليوم ، وكان أكثرهم ارتفاعاً سهم مجموعة السلام القابضة، المدرجة أيضاً في بورصة الكويت بنسبة 5.71 بالمائة، بينما هبط 11 سهماً كان الأكثر انخفاضاً بينهم سهم شركة اكتتاب القابضة، المدرج أيضاً في السوق الكويتي بنسبة 2.78 بالمائة ، وكان السهم الأكثر تداولاً من حيث الحجم سهم شركة الاتحاد العقارية بعد تداول 39.26 مليون سهم، فيما كان الأنشط تداولاً من حيث السيولة سهم شركة إعمار العقارية بقيمة 57.82 مليون درهم ، وزاد سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.98 بالمائة، وحل ثانياً سهم شركة داماك العقارية بنسبة 1.73 بالمائة، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 1.56 بالمائة ، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.18 بالمائة، وتلاه سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.36 بالمائة بعد إقرار مساهمو البنك بالموافقة على الاستحواذ على "نور بنك".

وعلي النقيض فقد، انخفض سهم شركة أرابتك العقارية بنسبة 1.44 بالمائة، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 0.99 بالمائة.
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