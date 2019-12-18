القبض على مجموعة سرقوا علب سجائر بقيمة 800 دينار من داخل "كشك"

تعهد مركز الأمن الوطني بالجيارة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، بالبحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة من داخل محل مسكون"، بناء على تقدم إمراة ترغب في تسجيل قضية عدلية.





وقد تقدّمت الإمرأة المذكورة بالقضية، إثر تعرض محل تجاري متفرع عن منزلها إلى سرقة بضائع، تتمثل في علب سجائر بقيمة 800 دينار، باعتبارها متحصلة على رخصة "كشك" لبيع التبغ.





وتمكنت وحدة مركز الأمن الوطني بالجيارة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين، من إلقاء القبض على شخصين أصيلي الجهة، و بالتحري معهما إعترفا باقتراف ما نسب إليهما رفقة شخصين آخرين، وتم حجز كمية السجائر المذكورة لديهم.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل "السرقة من داخل محل مسكون والمشاركة في ذلك"، وإدراج مرافقيهما بالتفيش.