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شرطة كتالونيا تُعلن رفع الطوارئ قبل الكلاسيكو وقرارات صارمة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:19 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلنت شرطة إقليم كتالونيا، عن تعيين 3000 شرطي لتأمين مباراة الكلاسيكو الإسباني المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد، والتي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم.

كما قررت الشركة الكتالونية، السماح ببعض اللافتات التي تحمل عنوان "اجلس وتحدث"، ولكن لن يسمح بأي لافتات تحرض علي العنف أو العنصرية أو كره الأجانب، حسب بعض التقارير الصحفية الإسبانية الصادرة صباح اليوم.

وأضافت تلك التقارير، أن التشديدات الأمنية جاءت بعد أن أعلن حزب تسونامي الديموقراطي بإقليم كتالونيا تنظيم احتجاجًا حاشدًا في الساعة 4 مساءً، قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة، وهو ما يثير الخوف داخل أرجاء المدينة.

ويستعد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

وكانت الجهات الأمنية في كتالونيا، قررت تأجيل المواجهة من جولتها العاشرة وإقامتها مساء اليوم الأربعاء، بسبب المشادات والأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وينتظر عشاق كرة القدم حول أنحاء العالم لمتابعة مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وريال مدريد، بكلاسيكو الأرض والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.
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