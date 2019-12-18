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لقاء سويدان تعتذر عن بطولة الجزء الثالث من "البيت الكبير"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:17 م
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لقاء سويدان في البيت الكبير
لقاء سويدان في البيت الكبير
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة لقاء سويدان، اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

حيث نشرت لقاء صورة لها من كواليس المسلسل، وعلقت على الصورة قائلة :"جمهوري الحبيب اعتذرت عن تقديم دور فوزية في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير لظروف خاصة رغم أنه من أحب الأدوار إلي قلبي".

 

ويشارك في بطولة "البيت الكبير 3" لوسي، دنيا المصري، مجدي كامل، حجاج عبدالعظيم، تيسير عبدالعزيز، سوسن بدر، طارق صبري، الراقصة دينا، لوسي، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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