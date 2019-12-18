"الجيزة" تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ"أبو النمرس"

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مدينة أبو النمرس، للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنىة والصناعى فى حاله وجد انشطة صناعية، وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.



وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 الى 12 متر وبعرض من 6 الى 9 متر.



وجاءت اقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنية واعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيهًا.

