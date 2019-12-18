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وزير قطاع الأعمال يعلن موعد اكتمال خدمات أولى جسور التجارة الخارجية لدول شرق أفريقيا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
الفجر الاقتصادي
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كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على إكتمال خدمات أولى جسور التجارة الخارجية التي تستهدف الوزارة تدشينها لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والعديد من الدول حول العالم، وذلك في منتصف عام 2020 بين العين السخنة ومومباسا في كينيا. 

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي الثاني المصري الإيطالي تحت عنوان "الاستثمار في التجارة"، والذي يقام تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجسر الأول من السخنة إلى مومباسا يستهدف دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور تجارية إلى شمال وغرب إفريقيا وكذلك إلى أوروبا، حيث تسعى الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير خدمات النقل واللوجستيات لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة إلى جانب كبرى الشركات على تصدير منتجاتها لأكبر عدد من الدول. 
 
وأضاف أن المبادرة التي اطلقتها الوزارة لدعم وتشجيع التجارة البينية بين مصر وشرق إفريقيا من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها قد انطلقت أولى رحلاتها البحرية في أكتوبر 2019, ومن المقرر أن تستكمل باقي خدمات الجسر من النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى تأسيس شركة للوساطة والتسويق للمنتجات المصرية بالتعاون مع بنوك حكومية وأغلبية من القطاع الخاص. 

كما أكد الوزير على إهتمام الحكومة بزيادة التجارة الخارجية مع إيطاليا الشريك التجاري الهام في أوروبا، حيث أبدى استعداده للتفاوض مع الجانب الإيطالي فيما يخص النقل البحري للبضائع لإحياء الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا.
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منتدي الاعمال المصري الايطالي جسور التجارة الخارجية التجارة مع شرق أفريقيا 2020

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