بعد "ست البنات".. أحمد علاء الدين يُعلن تعاونه للمرة الثانية مع هيفاء وهبي

أعلن الشاعر أحمد علاء الدين، عن تحضيره لأغنيتين جديدتين، الأغنية الأولى مع الفنانة نانسي عجرم، والثانية مع الفنانة هيفاء وهبي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتب أحمد منشورًا قال فيه: "قريبًا مع النجمة نانسي عجرم لأول مرة، والنجمة هيفاء وهبي للمرة التانية بعد ست البنات، اغنية نانسى من توزيع طارق مدكور، أغنية هيفاء وهبي من توزيع توما، والأغنيتين من ألحان مودي سعيد".

وتابع أحمد قائلاً :"٢٠٢٠ سنة مليانة مفاجآت وعلامات إن شاء الله".

يُشار أن الشاعر أحمد علاء الدين، قدم العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم منهم مصطفى قمر، محمد نور، هيفاء وهبي.