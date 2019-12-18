الزمالك يعرض على بوطيب الرحيل في يناير مقابل مستحقاته



وسافر بوطيب إلى فرنسا مؤخرًا للخضوع لعملية في الركبة بما يعني غيابه لفترة تصل إلى 6 شهور عن المستطيل الأخضر وعدم لحاقه بأي مباريات.



وقدم مسئولو الزمالك عرض أخير لخالد بوطيب يتمثل في حصوله على قيمة مستحقاته حتى نهاية الموسم الجاري وفسخ التعاقد من يناير المقبل بين الطرفين، استنادًا إلى وجود بند في العقد يتيح للزمالك فسخ التعاقد بعد الموسم الثاني دون تحمل أي أعباء مالية بعدها.



إدارة النادي ترى أن استمرار بوطيب لن يكون مفيد للفريق وهو يتم تأهيله ويسافر إلى أوروبا بشكل مستمر، لذلك كان الحل الأمثل لهم هو رحيله عن الفريق في يناير المقبل والاستفادة من المقعد الأجنبي بالتعاقد مع مهاجم جديد بدلًا منه.



ويضع مسئولو الأبيض تدعيم الهجوم كأولوية بالنسبة لهم بسبب المنافسات الصعبة على كافة المستويات وعدم تواجد سوى مصطفى محمد كمهاجم أساسي للفريق في الوقت الحالي بما يعني تأثر الزمالك بشكل سلبي حال غيابه للإيقاف أو الإصابة.



ويستعد الفريق لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.



يحاول مسئولو نادي الزمالك إيجاد حل لمشكلة المغربي خالد بوطيب مهاجم للفريق خلال الفترة الحالية للهروب من مشكلة المستحقات المالية ورحيله عن الفريق.