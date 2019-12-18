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خاضت أول بطولة أمام كمال الشناوي ومثلت أمام "سمعه".. معلومات لا تعرفها عن كريمان (بروفايل)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:02 م
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كريمان
كريمان
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كريمان، والتي ولدت يوم ١٨ ديسمبر عام ١٩٣٦ بالقاهرة.

 

وفى ذكري ميلادها يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن كريمان:

 

* اسمها بالكامل كريمان محمد سالم.

 

* مارست التمثيل مبكراً على مسرح مدرسة فرنسية، وهناك تلقت تعليمها.

 

* بدأت مشوارها الفني بمشاركتها فى عدد من المسرحيات منها "قيصر وكليوباترا".

 

* منذ طفولتها وهى تعشق الإذاعة، حيث اشتركت فى طفولتها بالبرنامج الإذاعي الشهير "بابا شاور" مع الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان.

 

* فى أوائل العشرينيات من عمرها، خاضت كريمان أولى تجاربها التمثيلية بدور "نبيلة"، فى فيلم "الحماوات الفاتنات".

 

* خاضت أول بطولة سينمائية أمام كمال الشناوي، وكان سبب فى تمهيد الطريق للنجومية سريعاً.

 

* لها العديد من الأعمال الفنية السينمائية منها"أمريكانى من طنطا، موعد مع إبليس، عرايس فى المزاد، بنات اليوم، تمر حنة، شباب اليوم، الهاربة".

 

* اشتهرت بدورها فى فيلم "الفانوس السحري" حيث لعبت دور "هدي" خطيبة مصطفي الذي جسده الفنان إسماعيل يس.

 

* اختفت بشكل مفاجئ عن الساحة الفنية بعد أن حققت نجاحاً كبيراً فى السينما عام ١٩٦٧.

 

* كانت تحلم بتجسيد شخصية "نفرتيتي"، قبل اعتزالها مجال التمثيل.

 

 

 

 

 

 

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