خاضت أول بطولة أمام كمال الشناوي ومثلت أمام "سمعه".. معلومات لا تعرفها عن كريمان (بروفايل)

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كريمان، والتي ولدت يوم ١٨ ديسمبر عام ١٩٣٦ بالقاهرة.

وفى ذكري ميلادها يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن كريمان:

* اسمها بالكامل كريمان محمد سالم.

* مارست التمثيل مبكراً على مسرح مدرسة فرنسية، وهناك تلقت تعليمها.

* بدأت مشوارها الفني بمشاركتها فى عدد من المسرحيات منها "قيصر وكليوباترا".

* منذ طفولتها وهى تعشق الإذاعة، حيث اشتركت فى طفولتها بالبرنامج الإذاعي الشهير "بابا شاور" مع الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان.

* فى أوائل العشرينيات من عمرها، خاضت كريمان أولى تجاربها التمثيلية بدور "نبيلة"، فى فيلم "الحماوات الفاتنات".

* خاضت أول بطولة سينمائية أمام كمال الشناوي، وكان سبب فى تمهيد الطريق للنجومية سريعاً.

* لها العديد من الأعمال الفنية السينمائية منها"أمريكانى من طنطا، موعد مع إبليس، عرايس فى المزاد، بنات اليوم، تمر حنة، شباب اليوم، الهاربة".

* اشتهرت بدورها فى فيلم "الفانوس السحري" حيث لعبت دور "هدي" خطيبة مصطفي الذي جسده الفنان إسماعيل يس.

* اختفت بشكل مفاجئ عن الساحة الفنية بعد أن حققت نجاحاً كبيراً فى السينما عام ١٩٦٧.

* كانت تحلم بتجسيد شخصية "نفرتيتي"، قبل اعتزالها مجال التمثيل.