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هل يجوز التيمم لبرودة الجو؟ الإفتاء تُجيب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:56 م
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التيمم
التيمم
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "ما حكم التيمم لعدم القدرة على استخدام المياه للوضوء بسبب برودة الجو؟".

وعقب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن التيمم يجوز في حالة فقد المياه سواء كان الفقد الحقيقي بعدم وجود المياه، أو الفقد الضمني أن المياه تضر الشخص بحديث الطبيب، وفي هذه الحالة يجوز تسخين المياه للوضوء بها أو استعمال السخان، وحال كان هذا غير متوافر فيجوز التيمم طالما العذر والمرض باقي، ولكن لا يجوز التيمم للاستسهال دون وجود عذر".

وحول هل هناك عبادة في الجنة، أوضح مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا ليس من الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم معرفتها، ولكن وردت بعض الروايات حولها.

وعلى سياق آخر، أكد أن الإدخار في شهادات الاستثمار حلال شرعًا.
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فتاوى الصلاة دار الإفتاء حكم التيمم لبرودة الجو الإفتاء

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