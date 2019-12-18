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زحام مروري إثر حادث تصادم بكوبري أكتوبر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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أصيب شخص بعدما اصطدمت سيارته برصيف محور 26 يوليو، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى توقف حركة المرور باتجاه أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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