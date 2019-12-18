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عاجل.. مصرع طبيب بجامعة طنطا في ظروف غامضة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:57 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن يحيي
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لقي طبيب مصرعه اليوم الأربعاء: إثر سقوطه من الطابق السابع في منور عمارة سكنية بدائرة حي ثان طنطا.
تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة من ادارة شرطة النجدة، وتبين ان الجثة لـ"ا. د" طبيب بشري بجامعة طنطا.
تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه للتحقيق.
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