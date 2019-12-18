رسميًا.. أرامكو تنضم إلى "تاسي"

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، انضمامها إلى مؤشر السوق الرئيسة "تاسي"، ومؤشر قطاع الطاقة؛ ما يعني بدء تأثيره في المؤشر العام وفي مؤشر قطاع الطاقة.

وقد أعلنت "تداول" تحديث منهجية المؤشرات بما يشمل الانضمام السريع إلى أسهم الطروحات الكبيرة إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.

وبحسب صحيفة عاجل، ستعتمد "تداول" على سعر إغلاق سهم الشركة، أمس الثلاثاء (خامس يوم تداول) البالغ 37.75 ريال؛ لضمه إلى مؤشر السوق.

وسجل سهم "أرامكو" منذ إدراجه في السوق السعودية مكاسب بنحو 18%، بإغلاقه أمس؛ وذلك مقارنة بسعر الطرح البالغ 32 ريالًا للسهم؛ لتبلغ القيمة السوقية للشركة 7.55 تريليون ريال؛ ما يعادل 2.01 تريليون دولار.

وسينضم سهم "أرامكو" إلى قطاع الطاقة الذي يضم أسهم كل من «المصافي» و«بترورابغ» و«البحري» و«الدريس».