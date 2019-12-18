وزير التجهيز: "طريق عمدون مجهّزة بحائط واقي على مستوى المنعرج وفقا للمعايير الدولية"

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019، جلسة عامة خصّصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة حول حادثة عمدون من ولاية باجة.





وقد أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، على أ ن الطريق الوطنية عدد 11 الرابطة بين عمدون و باجة هي طريق عرضها 7 أمتار و60 صم، وهي طريق مجهّزة بالإشارات العمودية والأفقيّة اللازمة طبق المعايير الدولية، ومجهزة بحائط واقي على مستوى المنعرج وفقا للمعايير الدولية.





وأضاف السالمي أن قرابة 600 ألف عربة تمرّ عبر هذه الطريق، التي شهدت 3 حوادث فقط في العشر سنوات الأخيرة.



