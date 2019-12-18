نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا الخميس الموافق 19/12/2019، بمحافظات الجمهوية، معلنة عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة لتسجل القاهرة 22 درجة





ويسود طقس غدا الخميس دفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، ولن تشهد البلاد أي ظواهر سوى ظاهرة الشبورة الطبيعية في الصباح الباكر التي تعيق رؤية السائقين، لذا عليهم توخي الحذر أثناء القيادة.





ومن جهتها، بينت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة البحرين، مشيرة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.





جدول بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19/12/2019

المحافظة الصغرى العظمى القاهرة 11 22 شبين الكوم 11 21 طنطا 11 21 دمنهور 11 20 الإسكندرية 11 21 بلطيم 11 20 مطروح 12 19 بورسعيد 14 21 دمياط 16 21 الزقازيق 12 21 الإسماعيلية 10 22 السويس 10 21 العريش 11 20 شرم الشيخ 16 24 الغردقة 14 25 مرسى علم 16 25 الفيوم 10 22 بني سويف 10 22 المنيا 09 22 أسيوط 08 21 سوهاج 09 22 قنا 09 24 الأقصر 09 25 أسوان 11 26

































































































