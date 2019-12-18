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جدول بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19/12/2019
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:41 م
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا الخميس الموافق 19/12/2019، بمحافظات الجمهوية، معلنة عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة لتسجل القاهرة 22 درجة
ويسود طقس غدا الخميس دفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، ولن تشهد البلاد أي ظواهر سوى ظاهرة الشبورة الطبيعية في الصباح الباكر التي تعيق رؤية السائقين، لذا عليهم توخي الحذر أثناء القيادة.
ومن جهتها، بينت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة البحرين، مشيرة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
جدول بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19/12/2019
|المحافظة
|الصغرى
|العظمى
القاهرة
|11
|22
شبين الكوم
|11
|21
طنطا
|11
|21
دمنهور
|11
|20
الإسكندرية
|11
|21
بلطيم
|11
|20
مطروح
|12
|19
بورسعيد
|14
|21
دمياط
|16
|21
الزقازيق
|12
|21
الإسماعيلية
|10
|22
السويس
|10
|21
العريش
|11
|20
شرم الشيخ
|16
|24
الغردقة
|14
|25
مرسى علم
|16
|25
الفيوم
|10
|22
بني سويف
|10
|22
المنيا
|09
|22
أسيوط
|08
|21
سوهاج
|09
|22
قنا
|09
|24
الأقصر
|09
|25
|أسوان
|11
|26
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