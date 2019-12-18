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جدول بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19/12/2019

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:41 م
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درجات الحرارة غدا
درجات الحرارة غدا
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا الخميس الموافق 19/12/2019، بمحافظات الجمهوية، معلنة عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة لتسجل القاهرة 22 درجة 

ويسود طقس غدا الخميس دفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، ولن تشهد البلاد أي ظواهر سوى ظاهرة الشبورة الطبيعية في الصباح الباكر التي تعيق رؤية السائقين، لذا عليهم توخي الحذر أثناء القيادة.

ومن جهتها، بينت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة البحرين، مشيرة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

جدول بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19/12/2019 
 المحافظة الصغرى  العظمى
القاهرة 
11 22
شبين الكوم 
11 21
طنطا 
11 21
دمنهور 
11 20
الإسكندرية 
11 21
بلطيم 
11 20
مطروح 
12 19
بورسعيد 
14 21
دمياط 
16 21
الزقازيق 
12 21
الإسماعيلية 
10 22
السويس
 10 21
العريش 
11 20
شرم الشيخ 
16 24       
الغردقة 
14 25
مرسى علم 
16 25
الفيوم 
10 22
بني سويف 
10 22
المنيا  
0922
أسيوط 
08 21
سوهاج 
09 22
قنا 
09 24
الأقصر 
09 25
أسوان 11 26  

























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