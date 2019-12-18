وزيرة الصحة: "ثلاثة جرحى من حادث عمدون في حالة حرجة"

أكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، في مداخلتها خلال جلسة عامة اليوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019، أن ثلاثة مصابين من بين 7 مازالوا بالمستشفيات إثر حادثة عمدون من ولاية باجة، حالاتهم الصحية حرجة.





وأبرزت الوزيرة أن الحصيلة النهائية لضحايا الفاجعة بلغت 30، موضحة أن 22 شابا وشابة فارقوا الحياة على عين المكان، وتوفي مصابان لدى وصولهم إلى مستشفى باجة و6 جرحى فارقوا الحياة في مستشفيات متفرقة.





وأضافت الوزيرة سنية بالشيخ أن 9 مصابين غادروا المستشفيات، ومايزال 7 آخرين في مستشفيات مختلفة من بينهم 3 حالتهم حرجة.





وأثناء الجلسة ذاتها، قال وزير الداخلية هشام الفوراتي أنّ الحافلة لم تكن صالحة للجولان، حيث كانت تشكو من عديد الأعطاب من بينها العجلات غير الصالحة للإستغلال.



