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وزيرة الصحة: "ثلاثة جرحى من حادث عمدون في حالة حرجة"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، في مداخلتها خلال جلسة عامة اليوم الإربعاء 18 ديسمبر 2019، أن ثلاثة مصابين من بين 7 مازالوا بالمستشفيات إثر حادثة عمدون من ولاية باجة، حالاتهم الصحية حرجة.

وأبرزت الوزيرة أن الحصيلة النهائية لضحايا الفاجعة بلغت 30، موضحة أن 22 شابا وشابة فارقوا الحياة على عين المكان، وتوفي مصابان لدى وصولهم إلى مستشفى باجة و6 جرحى فارقوا الحياة في مستشفيات متفرقة.

وأضافت الوزيرة سنية بالشيخ أن 9 مصابين غادروا المستشفيات، ومايزال 7 آخرين في مستشفيات مختلفة من بينهم 3 حالتهم حرجة.

وأثناء الجلسة ذاتها، قال وزير الداخلية هشام الفوراتي أنّ الحافلة لم تكن صالحة للجولان، حيث كانت تشكو من عديد الأعطاب من بينها العجلات غير الصالحة للإستغلال.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقلّ 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث كان قد جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، وأسفر عن وفاة 30 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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