وزير الداخلية: "عجلات حافلة عمدون غير صالحة للإستغلال"

قال وزير الداخلية هشام الفوراتي أ

نّ الحافلة لم تكن صالحة للجولان، حيث كانت تشكو من عديد الأعطاب من بينها العجلات غير الصالحة للاستغلال.

كما أعلن الفوراتي، عن تسجيل حالة وفاة أخرى لأحد جرحى حادثة انقلاب 'حافلة عمدون'، مما يرفع عدد الوفيات إلى 30، وذلك خلال جلسة منعقدة للحوار مع عدد من الوزراء حول الحادثة بمجلس نواب الشعب.





وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقلّ 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.





ويذكر بأن الحادث كان قد جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، وأسفر عن وفاة 30 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.