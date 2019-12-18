Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوقي غريب يحسم مصيره من العروض العربية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:50 م
Advertisements
شوقي غريب
شوقي غريب
محمد الصو
Advertisements
تلقى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، عرضًا مغريًا من أحد المنتخبات العربية لتولي المسئولية الفنية عقب نجاحه في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ورفض غريب، فكرة الرحيل عن تدريب الفراعنة الصغار رغم قيمة العرض الذي تلقاه، سعيًا منه في استكمال المسيرة الناجحة وقيادة الفريق، ضمن بطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي، نجح في التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا على حساب كوت ديفوار، والتي أقيمت بالقاهرة بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الماضي، محققًا التأهل لأوليمبياد طوكيو العام المقبل.

ومن المقرر أن يعقد شوقي غريب اجتماعًا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، من أجل تحديد مواعيد المعسكرات المقبلة استعدادًا للأوليمبياد.

ويرغب شوقي غريب، في توفير عدد من المباريات الودية أمام منتخبات قوية، ضمن الأجندة الدولية، والمقرر لها شهر مارس المقبل، واستكمال برامج الفراعنة الشباب استعدادًا لطوكيو.

ويبحث الاتحاد المصري، أيضًا تعديل عقود الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي ومساواته بعقود الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، بعد تحقيقه بطولة الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاولمبي مصر الاولمبي شوقي غريب

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ يوم

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ يوم

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لخطف مهاجم سوبر

منذ حوالي 3 ساعات

نجم العين الإماراتي معروض على الأهلي في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للنادي الأهلي والسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

منذ ساعة و 10 دقيقة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رسميا.. المنتخب الأوليمبي يواجه الإمارات وديا

المنتخب الأوليمبي يعلن قائمته بعد الجولة العاشرة للدوري

غريب يتلقى تهنئة أبوريدة بعد الفوز على الإمارات وديًا

الأوليمبي يتجمع في القاهرة قبل التوجه للإسكندرية

رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأوليمبي

غريب يحدد موعد معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا للأمم الإفريقية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
11:54 ص

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل 3 نجوم في يناير

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

01:19 م

مفاجأة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك عقب خسارة طلائع الجيش

05:32 ص

عاجل- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

09:50 ص

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

09:26 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status