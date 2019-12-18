خلال 10 سنوات.. أشهر الألعاب والتطبيقات التي غيرت حياة الملايين

حولت تطبيقات الهواتف الذكية حياتنا اليومية وعادات الاستهلاك والترفيه لدينا وأثرت في الحياة المهنية لملايين الأشخاص حول العالم، كان لشركة فيسبوك النصيب الاكبر في هذه التغييرات، حيث تمتلك الشركة أربعة من أكثر التطبيقات شعبية في العقد الحالي، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في التصنيف.





تم تنزيل التطبيقات من "بلاي ستور" و "آب ستور" 120 مليار مرة، في عام 2019، ويمثل هذا زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2018، مع العلم أن عدد التنزيلات لا يشمل إعادة التثبيت والتحديثات، فضلًا عن أنفاق المستخدمين حوالي 90 مليار دولار في عمليات شراء التطبيقات والإنفاق داخل التطبيق على نظامي أندرويد و آي أو إس.





وكشف تقرير نشرته منصة App Annie، أن شركة فيسبوك وحدها تمتلك أربعة تطبيقات للهواتف الذكية الأكثر شعبية، وهم (Facebook و Facebook Messenger و WhatsApp و Instagram ) يتصدرون قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها خلال 10 سنوات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.









أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها بين عامي 2010 و 2019 على نظامي أندرويد و آي أو إس





1- Facebook

2- Facebook Messenger

3- WhatsApp Messenger

4- Instagram

5- Snapchat

6- Skype

7- TikTok

8- UC Browser

9- YouTube

10- Twitter









أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها في عام 2019





1- Facebook Messenger

2- Facebook

3- WhatsApp Messenger

4- TikTok

5- Instagram

6- SHAREit

7- Likee

8- Snapchat

9- Netflix

10- Spotify









أفضل 10 ألعاب تم تنزيلها على نظامي أندرويد و آي أو إس خلال 10 سنوات





1- Subway Surfers

2- Candy Crush Saga

3- Temple Run 2

4- My Talking Tom

5- Clash of Clans

6- Pou

7- Hill Climb Racing

8- Moi, Moche et Méchant : Minion Rush

9- Fruit Ninja

10- 8 Ball Pool









أفضل 10 ألعاب تم تنزيلها في عام 2019





1- Free Fire

2- PUBG Mobile

3- Subway Surfers

4- Color Bump 3D

5- Fun Race 3D

6- Run Race 3D

7- My Talking Tom 2

8- Homescapes

9- Stack Ball

10- Call of Duty: Mobile









التطبيقات الأكثر ربحًا خلال 10 سنوات





1- Netflix

2- Tinder

3- Pandora Music

4- Tencent Video

5- Line

6- iQIYI

7- Spotify

8- YouTube

9- HBO Now

10- Kwai



